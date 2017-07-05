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Организаторы "Тур де Франс" отклонили апелляцию на дисквалификацию Сагана

Спорт
5 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

За 30 секунд до финиша второго этапа велогонки произошел завал, в котором судьи признали виновным словака

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Петер Саган

Петер Саган

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Организаторы престижной многодневной шоссейной велогонки "Тур де Франс" отклонили апелляцию команды Bora-Hansgrohe на дисквалификацию словацкого велогонщика Петера Сагана. Об этом сообщает Eurosport.

Саган стал вторым на четвертом этапе "Тур де Франс", который прошел во вторник. За 30 секунд до финиша произошел завал, в котором судьи признали виновным словака. Саган оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавендиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба. Кавендиш получил перелом плеча и был вынужден сняться с "Тур де Франс".

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"Сегодня я могу лишь принять решение судей, хотя, конечно, я с ним не согласен, - сказал Саган. - Я не думаю, что сделал что-то неправильно в финишном спурте. Это не первый и не последний такой случай. Я желаю Марку скорейшего восстановления".

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах "Тур де Франс", в том числе он выиграл третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз - чемпионом Европы (2016).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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