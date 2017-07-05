ЦСКА подтвердил уход из клуба футболиста Тошича

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сербский полузащитник Зоран Тошич покинул российский футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Контракт 30-летнего футболиста с командой истек 4 июля и не был продлен.
Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".