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ЦСКА подтвердил уход из клуба футболиста Тошича

Спорт
5 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Контракт 30-летнего футболиста с командой истек 4 июля и не был продлен

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сербский полузащитник Зоран Тошич покинул российский футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 30-летнего футболиста с командой истек 4 июля и не был продлен.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".

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