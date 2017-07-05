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Кинэн: "Куньлунь" надеется стать одной и лучших команд КХЛ

Спорт
5 июля, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Главный тренер команды из Пекина заявил, что команда находится в переходном периоде

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Майк Кинэн

Майк Кинэн

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" хочет стать одной из лучших команд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам сказал главный тренер команды из Пекина Майк Кинэн.

В прошедшем сезоне "Куньлунь" под руководством Владимира Юрзинова-младшего занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии.

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"Мы сейчас думаем, как развить прошлогодний успех. Мы думаем не только о том, чтобы пробиться в плей-офф, но и стать одной из лучших команд в лиге. Команда находится в переходном периоде, но мы опираемся на прошлогодний опыт", - сказал Кинэн.

"Я предпочитаю интенсивный, мощный, силовой хоккей. В "Металлурге" мы исповедовали хоккей, который интересно смотреть и в который интересно играть, в такой же манере мы будем стараться действовать с "Куньлунем". Если говорить о приобретении супрезвезд, то здесь не только зависит от нашего желания. Я бы не стал говорить, что у нас нет звезд, все выяснится в процессе - у нас есть все, чтобы надеяться на то, что наши игроки станут таковыми", - добавил канадский специалист.

По окончании прошлого сезона Юрзинов принял решение расторгнуть контракт с клубом. Главным тренером был назначен Кинэн, с февраля 2017 года входивший в попечительский совет "Куньлуня".

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