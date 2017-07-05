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Мутко: Россия будет получать компенсацию за отмену международных соревнований в стране

Спорт
5 июля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Во вторник стало известно, что Федерация бокса России подала заявку на проведение в Сочи в 2019 году чемпионата мира

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия будет получать компенсацию в случае отмены международных соревнований, которые должны были пройти в стране. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Во вторник стало известно, что Федерация бокса России подала заявку на проведение в Сочи в 2019 году чемпионата мира.

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На вопрос, будет ли в контрактах на проведение международных соревнований пункт об обязательной компенсации в случае отмены, Мутко ответил: "Обязательно будет. Будет типовое соглашение".

"Одной из причин отмен был критерий о сильной антидопинговой организации. У нас работало UKAD (Британское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), брали по 4 тысячи проб, и было выявлено всего 20 нарушений, спрятанного допинга не было. Надеюсь, в сентябре все эти вопросы можно ставить, и многие из них (соревнований) будут возвращены России", - также заявил он.

После выпуска второй части доклада независимой комиссии Всемирной антидопинговой комиссии под руководством Ричарда Макларена в декабре 2016 года ряд федераций отказались от проведения в России международных соревнований. Это привело к переносу финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове Псковской области, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи, а также финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

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