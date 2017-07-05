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Президент ФК "Урал" Иванов высказался против системы видеоповторов в футболе

Спорт
5 июля, 13:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

По его мнению, необходимо повышать судейский уровень

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов не поддерживает введение системы видеоассистента рефери (VAR), которая была протестирована на прошедшем в России Кубке конфедераций. Такое мнение Иванов высказал ТАСС.

"Я не поддерживаю систему видеоповторов, ничего она такого не сделала, нагнетался лишний ажиотаж. Даже в финальном матче [Кубка конфедераций] все кричали судье сходить и посмотреть повтор, в результате чего игра останавливалась. Я бы ввел видеоповторы только в плане взятия ворот - пересек мяч линию или нет. <…> Я считаю, что это убивает суть футбола, жизнь футбола", - сказал Иванов.

По его мнению, необходимо повышать судейский уровень. "Я думаю, необходимо, чтобы судьи повышали свою квалификацию, и вопросов никаких нет. Самое главное, чтобы судьи не ошибались предвзято. Судья тоже должен иметь право на ошибку", - подчеркнул президент "Урала".

Иванов также отметил, что такая система - "очень дорогая игрушка". "У многих клубов нет таких денег, чтобы установить такие системы. Я думаю, что пройдет не один десяток лет, прежде чем мы сможем их поставить", - резюмировал собеседник агентства.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций в России, который завершился в воскресенье.

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