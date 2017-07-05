Мутко: дано поручение о создании программы по возрождению футбольных клубов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Программа по возвращению футбольных клубов будет запущена в России. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России пройдут матчи чемпионата мира. При этом в Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Калининграде и Саранске в сезоне-2017/18 не будет команд, играющих в высшем дивизионе чемпионата России.

"Дано поручение разработать программу по возрождения футбольных клубов", - сказал Мутко.

На вопрос, что будет со стадионами после чемпионата мира, вице-премьер ответил: "Мы серьезно отнеслись к проектированию. В Калининграде и Екатеринбурге на стадионах будут временные конструкции, которые после турнира будут демонтированы. У каждого стадиона есть своя концепция, предполагающая бизнес-план".

С 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи проходили матчи Кубка конфедераций. Победу в турнире одержала сборная Германии.

"Мы с вами знаем, на каком фоне проходила подготовка к турниру. В западной прессе писали, что в Россию не надо ехать, что здесь расизм и бандитизм. Но [иностранные] журналисты приехали и увидели, что плохого сказать нечего, их тон поменялся", - сказал Мутко.