Мутко: дано поручение о создании программы по возрождению футбольных клубов

Объем железноророжных перевозок черных металлов в порты в I полугодии достиг 13,7 млн тоннТранспорт 5 июля, 14:18
Мутко убежден, что сборная России покажет достойный результат на ЧМ-2018Спорт 5 июля, 14:13
ХК "Куньлунь" проведет предсезонные сборы в Швейцарии и ФинляндииСпорт 5 июля, 14:01
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19Спорт 5 июля, 14:00
Мутко: дано поручение о создании программы по возрождению футбольных клубовСпорт 5 июля, 13:58
Президент ФК "Урал" Иванов высказался против системы видеоповторов в футболеСпорт 5 июля, 13:54
Мутко: Россия будет получать компенсацию за отмену международных соревнований в странеСпорт 5 июля, 13:52
Кинэн: "Куньлунь" надеется стать одной и лучших команд КХЛСпорт 5 июля, 13:43
ЦСКА подтвердил уход из клуба футболиста ТошичаСпорт 5 июля, 13:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Программа по возвращению футбольных клубов будет запущена в России. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России пройдут матчи чемпионата мира. При этом в Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Калининграде и Саранске в сезоне-2017/18 не будет команд, играющих в высшем дивизионе чемпионата России.
"Дано поручение разработать программу по возрождения футбольных клубов", - сказал Мутко.
На вопрос, что будет со стадионами после чемпионата мира, вице-премьер ответил: "Мы серьезно отнеслись к проектированию. В Калининграде и Екатеринбурге на стадионах будут временные конструкции, которые после турнира будут демонтированы. У каждого стадиона есть своя концепция, предполагающая бизнес-план".
С 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи проходили матчи Кубка конфедераций. Победу в турнире одержала сборная Германии.
"Мы с вами знаем, на каком фоне проходила подготовка к турниру. В западной прессе писали, что в Россию не надо ехать, что здесь расизм и бандитизм. Но [иностранные] журналисты приехали и увидели, что плохого сказать нечего, их тон поменялся", - сказал Мутко.