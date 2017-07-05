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ХК "Куньлунь" проведет предсезонные сборы в Швейцарии и Финляндии

Спорт
5 июля, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам главного тренера команды Майка Кинэна, клуб также проведет два турнира в России

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Игроки ХК "Куньлунь Ред Стар"

Игроки ХК "Куньлунь Ред Стар"

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" проведет сборы перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Швейцарии и Финляндии. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Майк Кинэн.

"Мы отправляемся на первый сбор в Швейцарию на две с половиной недели, в Австрии мы сыграем контрольный матч с местной командой. Потом на 10 дней едем в Финляндию, где встретимся с "Йокеритом" и "Северсталью". Потом два турнира - в Сочи и Магнитогорске", - сказал специалист.

Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в минувшем сезоне дебютировал в чемпионате КХЛ. Команда сумела выйти в плей- офф, где уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу".

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