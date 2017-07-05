Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет изменен с сезона-2018/19. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле", - заявил он.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Переход на лимит "10+15" с сезона-2018/19 предусматривается в "Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".