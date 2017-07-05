Генменеджер "Куньлуня": календарь КХЛ должен быть равным для всех команд

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Календарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен быть равным для всех клубов- участников соревнования. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер пекинского "Куньлуня" Владимир Кречин.

"Хотелось бы видеть, чтобы условия календаря были равными для всех команд. Нам бы хотелось начинать сезон не с семи игр на выезде - можно четыре, но не семь. Ничего страшного в этом нет. Если мы выберемся из этой ситуации, то нам дальше будет легче", - сказал Кречин.

"Второй вопрос лично от нашей команды, в том, что нам четыре раза придется прилетать и улетать из Европы. Мы и так летаем больше всех, но мы могли бы более рационально играть, чтобы не тратить средства клуба. Мы познакомились с календарем и готовимся к этому чемпионату. Хотелось бы, чтобы этих двух вопросов не возникало в дальнейшем", - добавил генеральный менеджер китайского клуба.

Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в минувшем сезоне дебютировал в чемпионате КХЛ. Команда сумела выйти в плей- офф, где уступила в первом раунде будущему финалисту Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу".