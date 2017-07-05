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Прядкин: РФПЛ единодушно поддерживает введение лимита на легионеров в заявке

Спорт
5 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Глава Российской футбольной премьер-лиги подчеркнул, что вопрос лимита на данный момент не приоритетный

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) единодушно поддержали замену лимита на легионеров на поле лимитом в заявке. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

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Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19

Ранее в среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров будет изменен с сезона-2018/19.

"Совершенно верно, Виталий Леонтьевич [Мутко] действует в соответствии со стратегией ["Стратегия развития футбола в РФ на период до 2030 года"]. Теперь исполкому РФС и всем заинтересованным предстоит окончательно определить количество легионеров в заявке. Рекомендация рабочей группы была "10+15", но возможны и варианты, например, "9+16", - сказал Прядкин.

"Мы [РФПЛ] поддерживали и поддерживаем решение о лимите в заявке. Клубы, в свое время, проголосовали за изменение единогласно", - отметил собеседник ТАСС.

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Глава РФПЛ подчеркнул, что вопрос лимита на данный момент не приоритетный. "Изменение будет только со следующего сезона, исполкому РФС еще предстоит обсуждать вопрос по ходу года. Общее собрание РФПЛ тоже не собирается говорить об этом уже на следующем собрании. У нас на носу очень важный, насыщенный сезон, и сейчас все мысли о нем", - сказал он.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Переход на лимит в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в "Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".

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