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Проблемы привлечения частных инвестиций в спортиндустрию обсудили на форуме в Минспорте

Спорт
5 июля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Стратегия развития спортивной индустрии переплетается с ключевыми направлениями государственной социально- экономической политики на 2018-2024 годы

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум "Спортивная индустрия 2.0" стал площадкой для обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкивается спортивная отрасль при реализации задачи по внедрению системы государственно-частного партнерства (ГЧП) и при решении вопроса импортозамещения. Местом проведения форума стало Министерство спорта РФ.

Стратегия развития спортивной индустрии переплетается с ключевыми направлениями государственной социально- экономической политики на 2018-2024 годы, которыми являются переход к новым технологиям развития информационного общества, внедрение проектного управления и расширение ГЧП.

"Эти направления развития актуальны и для спортивной индустрии, которая тесным образом переплетена с промышленностью, ОПК, наукой и медициной", - отметил на пленарном заседании в рамках форума заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

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Представители власти, спортивных организаций, частные предприниматели получили на форуме возможность обсудить и такие вопросы, как повышение результативности работы спортивных объектов, федераций и клубов, темы спонсорства, современное положение российских спортивных брендов, актуальные вопросы проектного управления и финансирования в спортивной индустрии. На основе предложений, которые были высказаны на форме, Министерство спорта РФ подготовит документ, который осенью будет обсуждаться на заседании правительства РФ.

"Все, что сегодня прозвучит в залах министерства спорта, станет неким совместным планом действий, и мы сможем сделать серьезные предложения, в том числе и на заседании правительства Российской Федерации", - отметил Новиков.

Несовершенство законов

Параллельно вопросы ГЧП будут на регулярной основе обсуждаться и в рамках специальной комиссии при комитете Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Глава этой комиссии Дмитрий Свищев, выступая на форуме, отметил, что период масштабных строек в спортивной отрасли закончен, поэтому переход на систему ГЧП сейчас стоит наиболее актуально.

"Необходимо повернуться лицом к частным инвесторам, - сказал Свищев. - К сожалению, региональные власти при всем желании не готовы создать привлекательные условия для частных инвестиций. Прежде всего, причина заключается в несовершенстве законодательной базы, недостатке нормативных документов. Наша комиссия совместно с Минспортом устраняет данную проблему, мы вносим поправки в законы, чтобы все работало более эффективно".

Было предложено сформировать региональные рабочие группы по внедрению необходимых для распространения ГЧП инструментов, синхронизировать региональные законодательные базы с федеральной, что даст частным инвесторам дополнительные льготы в случае инвестиций в спорт, а также создавать спортивные кластеры по аналогии с наукоградами и технопарками.

В вопросе импортозамещения было отмечено, что в спортивной отрасли ежегодно вращается около 600 млрд рублей , и только десять процентов приходится на отечественных товаропроизводителей. Эта проблема стала также одной из наиболее актуальных во время форума.

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