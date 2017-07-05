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Флегонтов: изменение лимита в РФПЛ снизит финансовые запросы российских игроков

Спорт
5 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам гендиректора "СКА-Хабаровска", в идеале должны быть введены качественные критерии для легионеров клубов РФПЛ

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Изменение лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет способствовать снижению финансовых запросов российских игроков. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный директор клуба РФПЛ "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов.

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В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что с сезона-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ будет "не на поле, а в заявке". Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

"Я считаю, что лимит в заявке правильнее. Цены на российских футболистов порой находятся на заоблачной высоте, что совершенно неправильно. [Лимит в заявке] Даст нам большую вариативность, больше возможностей для комплектования состава, потому что цены на игроков, их финансовые запросы, думаю, будут приведены к реальным нормам", - сказал Флегонтов.

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По словам гендиректора "СКА-Хабаровска", в идеале должны быть введены качественные критерии для легионеров клубов РФПЛ. "Я не говорю, что должно быть так, как в Англии. Но должны быть критерии, благодаря которым клубы не будут брать легионеров ради того, чтобы брать. В наших командах не должно быть условно 15 человек из других стран, которые были собраны только ради того, чтобы их собрать. Это мое глубокое убеждение", - отметил Флегонтов.

В "Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года" предлагается принять ряд мер касательно лимита на легионеров в РФПЛ - в частности, в кратко- и среднесрочном периодах рассмотреть вопрос о переходе от лимита на поле по схеме "6+5" к лимиту в заявке по схеме "10+15" в РФПЛ, а к 2030 году произвести полную замену количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки.

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