Федун: нужно начать с лимита на легионеров в заявке "8+17", а затем снизить до "5+20"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) нужен лимит на легионеров в заявке по схеме "8+17", а затем нужно снизить его до "5+20". Такое мнение ТАСС высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

Ранее в среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров будет изменен с сезона-2018/19.

"Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема "10 легионеров плюс 15 россиян". Я бы сказал, что надо начинать с "8+17", а потом ежегодно снижать его, "7+18" и так далее до "5+20", - прокомментировал ситуацию Федун.

"Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира", - также отметил собеседник ТАСС.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Переход на лимит на легионеров в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в "Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".