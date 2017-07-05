Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федун: нужно начать с лимита на легионеров в заявке "8+17", а затем снизить до "5+20"

Спорт
5 июля, 15:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее в среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров будет изменен с сезона-2018/19

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Федун

Леонид Федун

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) нужен лимит на легионеров в заявке по схеме "8+17", а затем нужно снизить его до "5+20". Такое мнение ТАСС высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

Смотрите также
Сергей Прядкин

Прядкин: РФПЛ единодушно поддерживает введение лимита на легионеров в заявке

Ранее в среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров будет изменен с сезона-2018/19.

"Я всегда выступал за то, чтобы были преференции для доморощенных игроков, но все будет зависеть от их количества. Мне не нравится схема "10 легионеров плюс 15 россиян". Я бы сказал, что надо начинать с "8+17", а потом ежегодно снижать его, "7+18" и так далее до "5+20", - прокомментировал ситуацию Федун.

"Надо внимательно посмотреть на опыт регулирования футбольного рынка в Китае, который ввел лимит на легионеров и специальные выплаты, если они приобретаются. Уверен, что через 4-5 лет Китай войдет в пятерку-шестерку ведущих футбольных держав мира", - также отметил собеседник ТАСС.

Смотрите также
Виталий Мутко

Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Переход на лимит на легионеров в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в "Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель констатировала изменение мирового порядка
2
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
7
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Темы дня
Реклама