Президент "Урала": введение лимита в заявке уменьшит цены на российских футболистов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Введение лимита на легионеров в заявке поспособствует тому, что цены на российских футболистов будут не столь высокими, как сейчас. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Ранее в среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что лимит на легионеров будет изменен с сезона-2018/19.

"Думаю, лимит в заявке поспособствует тому, что игроки с российским паспортом будут стоить не так дорого", - сказал Иванов.

"Важно, чтобы наши футболисты уезжали в Европу. Чтобы они понимали, что они могут за рубежом играть. А то никого не выгонишь - у них здесь такая зарплата, что смысла уезжать им нет", - добавил Иванов.

"Мне было бы проще взять 10 легионеров"

Иванов подчеркнул, что иностранные футболисты бывают дешевле. "Мне как руководителю клуба проще взять 10 легионеров, но при этом я понимаю, что тогда в сборной у нас никого не будет. Понятно, что у иностранцев будут травмы и дисквалификации, но у наших игроков все равно будет мало времени на поле", - отметил Иванов.

"Сейчас у нас академии "Спартака", Краснодара", "Локомотива" работают качественно, они выпускают много игроков, и не все могут попадать в основной состав. Им же нужно где-то играть", - добавил он.

"Лимит в любом виде нужен, чтобы наши футболисты играли. Может быть, не в том количестве, как сейчас. Считаю, что лимит в заявке - это нормально. Какой именно формат, пока сложно сказать", - резюмировал Иванов.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет. Переход на лимит в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в "Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".