Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лимит на легионеров в заявке, который будет введен в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), не обязательно будет действовать по схеме "10 легионеров плюс 15 россиян". Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее в среду Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 лимит на легионеров будет не на поле, а в заявке клубов.

На вопрос, будет ли введен лимит по схеме "10+15", как ранее предложила рабочая группа РФС, Мутко ответил: "Нет, может будет и меньше (легионеров - прим. ТАСС)".

В "Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года" предлагается принять ряд мер касательно лимита на легионеров в РФПЛ, в частности, в краткосрочном и среднесрочном периодах рассмотреть вопрос о переходе от лимита на поле по схеме "6+5" к лимиту в заявке по схеме "10+15" в РФПЛ, а к 2030 году произвести полную замену количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.