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Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжится

Спорт
5 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам вице-премьера РФ, серьезную динамику развитию спортивной инфраструктуры в стране придает проведение крупных спортивных мероприятий

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Работа по созданию крупных многофункциональных центров для олимпийских видов спорта будет продолжена в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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"В прошлом году мы начали новый этап, приступили к реализации новой ФЦП, - заявил Мутко. - Она будет ориентирована на строительство быстровозводимых, доступных, малобюджетных спортивных объектов, а также создание плоскостных сооружений в регионах страны, поддержку детско- спортивных школ, оснащение их инвентарем и оборудованием. И, конечно, завершение строительства многофункциональных центров по тем видам спорта, которые включены в последние годы в программу Олимпийских игр, эта работа будет продолжена. Кроме того, программа учитывает развитие регионов Дальнего Востока, Кавказа и территории Крыма".

Ранее сообщалось, что при поддержке федерального бюджета до 2020 года в Крыму будет построена база для сборной России по скалолазанию.

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По словам Мутко, серьезную динамику развитию спортивной инфраструктуры в стране придает проведение крупных спортивных мероприятий. "Серьезный импульс развитию спортивной инфраструктуры в России дают крупные международные спортивные соревнования - "Дети Азии", Универсиада 2013 года в Казани, а также Универсиада, которая предстоит в 2019 году в Красноярске, - добавил вице- премьер. - В целом за последние восемь лет в стране появилось 52 тысячи новых объектов спорта. На данный момент обеспеченность населения спортивными объектами составляет 46,7% - это несколько выше планового показателя, но еще далеко от полного удовлетворения потребностей наших граждан".

"Уже в прошлом году в рамках новой ФЦП мы ввели в эксплуатацию 24 спортивных объекта, оснастили 25 спортшкол покрытиями для футбольных полей. 93 спортшколы получили инвентарь для своей работы", - добавил вице-премьер.

В 2006 году в России было свыше 221 тысячи объектов спорта, на начало 2016 года этот показатель составлял свыше 281 тысячи спортивных объектов.

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