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Мутко: отсутствие Денисова в сборной РФ не связано с его давним конфликтом с Черчесовым

Спорт
5 июля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Весной 2015 года, когда Денисов и Черчесов работали в московском "Динамо", между ними произошел конфликт, итогом которого стал перевод игрока в дубль

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Игорь Денисов

Игорь Денисов

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Отсутствие полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в сборной России по футболу не связано с тем, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов испытывает к нему личную неприязнь. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Весной 2015 года, когда Денисов и Черчесов работали в московском "Динамо", между ними произошел конфликт, итогом которого стал перевод игрока в дубль. После назначения Черчесова на пост главного тренера сборной Денисов ни разу не привлекался к работе с национальной командой.

"Что касается Денисова - это не вопрос личностных отношений. Черчесов способен через такие вещи переступать. Вопрос в видении игры, концепции. Ему нужна команда, он моделирует", - сказал Мутко.

Сборная России не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля.

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