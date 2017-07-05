Мутко: Василий Березуцкий всегда открыт для выступлений за сборную

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий всегда готов выступать за сборную России по футболу. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Василий всегда открыт, - сказал Мутко. - Когда мы говорим о человеческих качествах и мастерстве. Его все любят в команде, всегда подставит плечо. Сегодня, чтобы играть на два фронта, у него маловато пороха, возраст берет свое, но когда он в сборной - это микроклимат".
В марте нынешнего года Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную. 20 июня футболисту исполнилось 35 лет.