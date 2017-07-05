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Форум "Россия - спортивная держава" в 2018 году пройдет в Ульяновской области

Спорт
5 июля, 15:59 дата обновления: 5 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Правительству Ульяновской области рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения форума

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в феврале 2018 года в Ульяновской области. Об этом сообщается в распоряжении президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также в документе говорится, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением форума, должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также за счет средств иных источников.

Кроме того, правительству Ульяновской области рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения форума, в том числе по финансированию расходов на эти цели за счет бюджетных ассигнований бюджета Ульяновской области.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится по указу президента РФ Владимира Путина. Первый подобный форум состоялся в октябре 2009 года в Казани. Следующие мероприятия проходили в Москве [июль - август 2010 года], Саранске [декабрь 2011 года], Якутске [июль 2012 года], Чебоксарах [октябрь 2014 года], Владимире [октябрь 2016 года].

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