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Хоккеист Мэт Робинсон подписал двухлетний контракт с ЦСКА

Спорт
5 июля, 16:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Соглашение подписано на два года

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Мэт Робинсон

Мэт Робинсон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадский защитник Мэт Робинсон, ранее выступавший за московское "Динамо", подписал контракт с другим столичным клубом ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

"Да, мы подписали с ним контракт на два года", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присвоила 42-м игрокам "Динамо", обратившимся в лигу в связи с долгами по зарплате, статус неограниченно свободных агентов.

Робинсон в прошедшем сезоне набрал 21 очко (7 шайб + 14 передач) в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист выступал за столичное "Динамо" на протяжении трех сезонов начиная с сезона-2014/15. Ранее защитник провел один сезон в рижском "Динамо". Всего на счету хоккеиста 231 матч и 118 очков в КХЛ.

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