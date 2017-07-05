Хоккеист Мэт Робинсон подписал двухлетний контракт с ЦСКА

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадский защитник Мэт Робинсон, ранее выступавший за московское "Динамо", подписал контракт с другим столичным клубом ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

"Да, мы подписали с ним контракт на два года", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присвоила 42-м игрокам "Динамо", обратившимся в лигу в связи с долгами по зарплате, статус неограниченно свободных агентов.

Робинсон в прошедшем сезоне набрал 21 очко (7 шайб + 14 передач) в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист выступал за столичное "Динамо" на протяжении трех сезонов начиная с сезона-2014/15. Ранее защитник провел один сезон в рижском "Динамо". Всего на счету хоккеиста 231 матч и 118 очков в КХЛ.