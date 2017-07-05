Использование системы видеоповторов в РФПЛ будет стоить около $10 млн за сезон

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Использование системы видеоассистентов рефери (VAR) в Российской футбольной премьер-лиге обойдется примерно в $10 млн за сезон. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Система использовалась на четырех стадионах во время матчей Кубка конфедераций - "Спартак" в Москве, "Санкт- Петербург", "Казань-Арена" и сочинский "Фишт".
"Они (Международная федерация футбола - Прим. ТАСС) эту систему демонтируют и увозят, это собственность компании [с которой сотрудничает ФИФА]. Шведы нам предлагают, но это бизнес, говорят: мы вам такую сделаем, но они не аккредитованы ФИФА. Это дорого, вся система будет стоить миллионов десять долларов в целом за сезон", - рассказал Мутко.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций в России, который завершился в воскресенье. Ранее Мутко заявил, что РФС направила запрос в ФИФА с просьбой использовать систему в чемпионате страны.