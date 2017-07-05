Американец Семанутафа заменит Айялу в бою с россиянином Молдавским в Bellator

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американец Карл Семанутафа станет соперником российского бойца смешанного стиля Валентина Молдавского по дебютному поединку в Bellator вместо Хавьера Айялы. Об этом Молдавский сообщил ТАСС.
Ранее соперником россиянина должен был стать Айяла, однако американец проведет бой со своим соотечественником - Роем Нельсоном.
"Соперником будет Карл Семанутафа", - сказал российский спортсмен.
25-летний Молдавский является членом команды Федора Емельяненко - Fedor team. В его активе пять побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Семанутафа в своем последнем поединке проиграл бывшему сопернику Емельяненко - американцу Мэтту Митриону. Всего в активе американца десять побед и семь поражений в ММА.