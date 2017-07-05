Футболист ЦСКА Ефремов проведет следующий сезон в аренде в "Оренбурге"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов в сезоне-2017/18 будет выступать за клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
ЦСКА и "Оренбург" в среду подписали соглашение об аренде 22-летнего игрока до конца следующего сезона.
Прошедший сезон Ефремов также провел в "Оренбурге" на правах аренды. Он сыграл 20 матчей за команду в чемпионате России, отметившись одним забитым мячом. "Оренбург" проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Ефремов перешел в ЦСКА в 2013 году. Сезон-2015/16 он провел в аренде в чешском "Словане".