Футболист ЦСКА Ефремов проведет следующий сезон в аренде в "Оренбурге"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов в сезоне-2017/18 будет выступать за клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

ЦСКА и "Оренбург" в среду подписали соглашение об аренде 22-летнего игрока до конца следующего сезона.

Прошедший сезон Ефремов также провел в "Оренбурге" на правах аренды. Он сыграл 20 матчей за команду в чемпионате России, отметившись одним забитым мячом. "Оренбург" проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Ефремов перешел в ЦСКА в 2013 году. Сезон-2015/16 он провел в аренде в чешском "Словане".