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Федоров назвал минимальной вероятность выступления балашихинского "Динамо" в ВХЛ

Спорт
5 июля, 16:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

"Динамо" из Балашихи в минувшем сезоне стал чемпионом ВХЛ

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вероятность выступления балашихинского "Динамо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в предстоящем сезоне является минимальной. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров.

"Динамо" из Балашихи в минувшем сезоне стал чемпионом ВХЛ. Команда являлась фарм-клубом столичного "Динамо". Ранее новое руководство клуба сообщило капитану "Динамо" Алексею Терещенко о том, что содержать балашихинскую команду нецелесообразно, о чем тот сообщил журналистам.

"Вероятность сохранения команды минимальная", - сказал Федоров.

Ряд команд ВХЛ имеет соглашения с клубами КХЛ, на основании которых они являются фарм-клубами. "Возможность заключения договора с кем-либо будет оцениваться на основе экономической целесообразности", - подчеркнул он.

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