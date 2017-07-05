Федоров назвал минимальной вероятность выступления балашихинского "Динамо" в ВХЛ

Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузахЭкономика и бизнес 5 июля, 17:11
Чемпион мира по тхэквондо Храмцов перейдет в олимпийский вес до 80 кгСпорт 5 июля, 17:03
Глава Минкомсвязи выступил против переноса срока вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 17:02
ФК "Уфа" не планирует сокращать бюджет, но оптимизирует расходы на трансферыСпорт 5 июля, 17:00
Футболист ЦСКА Ефремов проведет следующий сезон в аренде в "Оренбурге"Спорт 5 июля, 16:48
Эрдоган полагает, что ФРГ "совершает самоубийство", запрещая ему выступить в ГамбургеМеждународная панорама 5 июля, 16:40
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в I полугодии выросли на 8,5%Транспорт 5 июля, 16:38
Бюджет ХК "Динамо" в сезоне-2017/18 составит порядка 2 млрд рублейСпорт 5 июля, 16:38
В Испании полуобнаженные активисты с рогами устроили протест против фестиваля Сан-ФерминОбщество 5 июля, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вероятность выступления балашихинского "Динамо" в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в предстоящем сезоне является минимальной. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров.
"Динамо" из Балашихи в минувшем сезоне стал чемпионом ВХЛ. Команда являлась фарм-клубом столичного "Динамо". Ранее новое руководство клуба сообщило капитану "Динамо" Алексею Терещенко о том, что содержать балашихинскую команду нецелесообразно, о чем тот сообщил журналистам.
"Вероятность сохранения команды минимальная", - сказал Федоров.
Ряд команд ВХЛ имеет соглашения с клубами КХЛ, на основании которых они являются фарм-клубами. "Возможность заключения договора с кем-либо будет оцениваться на основе экономической целесообразности", - подчеркнул он.