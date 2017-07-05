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ФК "Уфа" не планирует сокращать бюджет, но оптимизирует расходы на трансферы

Спорт
5 июля, 17:00 UTC+3 УФА УФА 5, июля. /ТАСС

По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, средства пойдут на развитие детской школы "Уфы", где сейчас тренируется 1 тысяча ребят

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Футболисты "Уфы"

Футболисты "Уфы"

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

УФА, 5 июля. /ТАСС/. Бюджет футбольного клуба "Уфа" сокращен не будет, при этом планируется оптимизировать расходы на трансферы игроков для развития детского спорта. Об этом сообщил ТАСС гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы принятом решении сократить вдвое бюджет клуба в пользу команды "Салават Юлаев", выступающей в Континентальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне чемпионата России "Уфа" заняла 7-е место, набрав 43 очка.

"Это не так. На встрече с главой республики было озвучено, что бюджет остается в том же объеме, никаких изменений здесь нет. В Уфе находятся иностранные журналисты, которым я дал комментарий по поводу трансферной политики. Я сказал, что в этом году мы оптимизируем трансферный бюджет на 50%, и эти деньги будем вкладывать в развитие детского спорта, они, видимо, неправильно поняли", - сказал он.

По словам Газизова, средства пойдут на развитие детской школы "Уфы", где сейчас тренируется 1 тысяча ребят. "Сейчас идут переговоры с администрацией города о передаче еще двух школ. И у нас будет 2,5 тысяч детей", - отметил собеседник ТАСС.

Клуб "Уфа" был создан в 2010 году, с сезона-2013/14 начал выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). С 2015 года у клуба появился современный домашний стадион "Нефтяник", рассчитанный на 15 тыс. мест.

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