Инсталляция высотой 15 метров установлена в екатеринбургском аэропорту Кольцово к ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Инсталляция к чемпионату мира по футболу 2018 появилась на привокзальной площади аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.
"На привокзальной площади аэропорта Кольцово установлена инсталляция RUSSIA2018, напоминающая пассажирам о том, что менее чем через год Екатеринбургу, как и 10 другим городам России, предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу. Длина инсталляции - 15 метров, высота - 1,8 метра. Она заняла свое место на прилегающей к VIP-терминалу аэропорта части привокзальной площади", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 2018 году VIP-терминал будет использоваться для обслуживания специальных клиентских групп ФИФА, таких как руководство ассоциации и делегации команд.
"Инсталляции RUSSIA2018 устанавливаются в важных для городов - организаторов чемпионата мира местах. В Екатеринбурге она также есть на Плотинке, в Сочи - в Олимпийском парке, в Калининграде - у Музея мирового океана и так далее", - резюмировали в пресс-службе.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.