Свищев выступил за поддержку частных инвесторов в регионах, желающих вкладывать в спорт

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, возглавляющий рабочую группу при правительстве РФ по вопросу развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта, указал на необходимость оказывать поддержку в регионах частным инвесторам, желающим направлять инвестиции в спортивную индустрию.
"На региональном уровне вопросы привлечения инвесторов в спорт в части законодательного регулирования не решаются", - заявил в среду депутат, выступая на Всероссийском форуме "Спортивная индустрия 2.0", площадкой проведения которого стало Министерство спорта РФ. По словам Свищева, "поддержка инвесторам не оказывается", они "столкнулись с рядом проблем, в том числе с несовершенством законодательной базы".
"Считаю необходимым комплексно подойти к решению данных задач. Для этого предлагаю сформировать региональные рабочие группы по рассмотрению частных инвестиционных инициатив и проведению экспертизы инвестиционных проектов", - заявил депутат. Кроме этого, по его мнению, "необходимо обеспечить развитие региональной законодательной базы в части установления налоговых преференций, возможности предоставления земельных участков на внеконкурсной основе".
"Важно создавать спортивные кластеры, реализующие типовые проекты строительства объектов, с собственной сетью информационно-аналитических центров, осуществляющих регулярное проведение мониторинга инвестиционной деятельности", - добавил он.
"Без активной позиции субъектов РФ, направленной на привлечение частных инвестиций, процесс будет стоять на месте, инвесторы будут рассматривать другие сферы для сохранения капитала", - предупредил политик.
"Более широкая вовлеченность всех заинтересованных сторон, в первую очередь региональных органов исполнительной власти, позволит в скорейшем будущем нарастить темп притока инвестиций в сферу спорта", - заключил депутат.
Всероссийский форум "Спортивная индустрия 2.0" стал площадкой для обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкивается спортивная отрасль при реализации задачи по внедрению системы ГЧП и при решении вопроса импортозамещения.
Стратегия развития спортивной индустрии переплетается с ключевыми направлениями государственной социально-экономической политики на 2018-2024 годы, которыми являются переход к новым технологиям развития информационного общества, внедрение проектного управления и расширение ГЧП.
Как отметил на пленарном заседании в рамках форума замминистра спорта РФ Павел Новиков, "эти направления развития актуальны и для спортивной индустрии, которая тесным образом переплетена с промышленностью, ОПК, наукой и медициной".
Представители власти, спортивных организаций, частные предприниматели получили на форуме возможность обсудить такие вопросы, как повышение результативности работы спортивных объектов, федераций и клубов, темы спонсорства, современное положение российских спортивных брендов, актуальные вопросы проектного управления и финансирования в спортивной индустрии. На основе предложений, высказанных на форуме, Минспорт РФ подготовит документ, который осенью будет обсуждаться на заседании правительства РФ.