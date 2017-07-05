"Ростов" взял в аренду футболиста английского "Челси" Кинтеро

Агент: Кришито заинтересован в продлении контракта с ФК "Зенит"Спорт 5 июля, 18:44
Чем может быть полезна система "Жизненные ситуации"?Вопрос-ответ 5 июля, 18:44
Итальянский велогонщик Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"Спорт 5 июля, 18:32
ООН призывает государства поддерживать мелкие хозяйстваСоциальная ответственность 5 июля, 18:29
Прощание с Даниилом Граниным состоится в Таврическом дворце 8 июляКультура 5 июля, 18:13
СМИ: арабские страны намерены резко ужесточить санкции в отношении КатараМеждународная панорама 5 июля, 18:08
Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменкиСпорт 5 июля, 18:07
В ростовском аэропорту Платов прошла первая летная проверкаНовости партнеров 5 июля, 18:05
CNN: эксперты Пентагона считают, что КНДР провела испытания совершенно новой ракетыМеждународная панорама 5 июля, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Эквадорский полузащитник английского "Челси" Жосимар Кинтеро перешел в "Ростов" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
"Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что "Ростов" станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть", - заявил 20-летний Кинтеро.
Кинтеро является воспитанником испанской "Барселоны". В 2013 году он был куплен "Челси". В прошедшем сезоне он провел 17 матчей за молодежную команду "Челси", забив три мяча и отдав две голевые передачи. В составе клуба он выиграл юношескую Лигу чемпионов.