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"Ростов" взял в аренду футболиста английского "Челси" Кинтеро

Спорт
5 июля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Футболист является воспитанником испанской "Барселоны"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Эквадорский полузащитник английского "Челси" Жосимар Кинтеро перешел в "Ростов" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

"Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что "Ростов" станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть", - заявил 20-летний Кинтеро.

Кинтеро является воспитанником испанской "Барселоны". В 2013 году он был куплен "Челси". В прошедшем сезоне он провел 17 матчей за молодежную команду "Челси", забив три мяча и отдав две голевые передачи. В составе клуба он выиграл юношескую Лигу чемпионов.

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