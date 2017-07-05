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МОК опубликовал отчет оценочной комиссии по выбору столицы ОИ-2024

Спорт
5 июля, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Отмечается, что этот документ станет ключевым при выборе столицы Игр-2024

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© EPA/FAZRY ISMAIL

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал отчет оценочной комиссии, рассказывающий о претендентах на проведение летних Олимпийских игр 2024 года - Лос-Анджелесе и Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Отчет представлен в трех частях. Первая - 15-минутный видеоролик, в котором описывается заявка каждой из кандидатур и подчеркиваются ключевые особенности каждого предложения. Вторая - оценка основных элементов для планирования и проведения успешных Игр. Третья состоит из ряда технических документов, включающих фотографии и ключевую информацию о предполагаемых местах, где пройдут соревнования.

"Члены оценочной комиссии использовали термины "перспективный", "инновационный", "яркий", чтобы описать кандидатуру Лос-Анджелеса, и слова "исторический", "культурный", "знаковый", "удивительный" - для Парижа, - сказал председатель оценочной комиссии Патрик Бауманн. - Это рассказ о двух великих олимпийских городах. Эти два проекта отличаются по своей природе, но каждый город представляет заявку, которая отражает лучшее из того, что каждый сможет предложить".

Отмечается, что этот документ станет ключевым при выборе столицы Игр-2024.

Выборы столицы Олимпиады пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.

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