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Шляхтин: встреч с рабочей группой IAAF до и во время конгресса организации не планируется

Спорт
5 июля, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций состоится 2-3 августа в преддверии чемпионата мира

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не планирует встречаться с представителями рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) до и во время заседания конгресса организации в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

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Конгресс IAAF состоится 2-3 августа в преддверии чемпионата мира.

"Встреч с рабочей группой IAAF до или во время конгресса международной организации не планируется", - отметил Шляхтин. Ранее сообщалось, что существует вероятность того, что на конгрессе может быть вновь поднят вопрос о возвращении ВФЛА членства в составе международной организации.

Рабочая группа IAAF под руководством Руне Андерсена была создана в целях оценки реформирования ВФЛА.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.

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