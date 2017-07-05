Шляхтин: встреч с рабочей группой IAAF до и во время конгресса организации не планируется

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не планирует встречаться с представителями рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) до и во время заседания конгресса организации в Лондоне. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Конгресс IAAF состоится 2-3 августа в преддверии чемпионата мира.
"Встреч с рабочей группой IAAF до или во время конгресса международной организации не планируется", - отметил Шляхтин. Ранее сообщалось, что существует вероятность того, что на конгрессе может быть вновь поднят вопрос о возвращении ВФЛА членства в составе международной организации.
Рабочая группа IAAF под руководством Руне Андерсена была создана в целях оценки реформирования ВФЛА.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.