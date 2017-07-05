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Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки

Спорт
5 июля, 18:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера спортсменки Валентина Маслакова, сейчас она сотрудничает с федерацией

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Ксения Задорина

Ксения Задорина

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница трех золотых медалей чемпионатов Европы бегунья на 400 метров Ксения Задорина приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Валентин Маслаков.

"Задорина из-за проблем со здоровьем больше года не выступала, - заметил Маслаков. - А потом приняла решение прекратить выступать вообще. Сейчас она сотрудничает с нашей федерацией".

30-летняя Задорина выигрывала золотые медали в эстафете 4х400 метров на летнем ЧЕ-2010 в Барселоне, зимнем ЧЕ-2011 в Париже и командном ЧЕ-2015 в Чебоксарах. Последний раз она выходила на международный старт в сентябре 2015 года.

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