Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница трех золотых медалей чемпионатов Европы бегунья на 400 метров Ксения Задорина приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Валентин Маслаков.

"Задорина из-за проблем со здоровьем больше года не выступала, - заметил Маслаков. - А потом приняла решение прекратить выступать вообще. Сейчас она сотрудничает с нашей федерацией".

30-летняя Задорина выигрывала золотые медали в эстафете 4х400 метров на летнем ЧЕ-2010 в Барселоне, зимнем ЧЕ-2011 в Париже и командном ЧЕ-2015 в Чебоксарах. Последний раз она выходила на международный старт в сентябре 2015 года.