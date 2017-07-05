Итальянский велогонщик Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Итальянец Фабио Ару из казахстанской команды "Астана" одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс".

27-летний итальянец преодолел дистанцию 160,5 км за 3 часа 44 минуты и 6 секунд. Вторым финишировал ирландец Дэн Мартин из команды Quick-Step, уступив лидеру 16 секунд. Третьим стал трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из "Скай" (+20 секунд).

Для Ару, который в 2015 году выиграл испанскую "Вуэльту", эта победа стала первой в карьере на "Тур де Франс".

В генеральной классификации лидерство захватил Фрум. Его партнер по команде британец Герайнт Томас, который шел первым в генеральной классификации после четвертого этапа, занимает второе место (+12 секунд). Ару вышел на третью позицию (+14).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.