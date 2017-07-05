Агент: Кришито заинтересован в продлении контракта с ФК "Зенит"Спорт 5 июля, 18:44
Чем может быть полезна система "Жизненные ситуации"?Вопрос-ответ 5 июля, 18:44
Итальянский велогонщик Ару выиграл пятый этап "Тур де Франс"Спорт 5 июля, 18:32
ООН призывает государства поддерживать мелкие хозяйстваСоциальная ответственность 5 июля, 18:29
Прощание с Даниилом Граниным состоится в Таврическом дворце 8 июляКультура 5 июля, 18:13
СМИ: арабские страны намерены резко ужесточить санкции в отношении КатараМеждународная панорама 5 июля, 18:08
Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменкиСпорт 5 июля, 18:07
В ростовском аэропорту Платов прошла первая летная проверкаНовости партнеров 5 июля, 18:05
CNN: эксперты Пентагона считают, что КНДР провела испытания совершенно новой ракетыМеждународная панорама 5 июля, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Итальянец Фабио Ару из казахстанской команды "Астана" одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс".
27-летний итальянец преодолел дистанцию 160,5 км за 3 часа 44 минуты и 6 секунд. Вторым финишировал ирландец Дэн Мартин из команды Quick-Step, уступив лидеру 16 секунд. Третьим стал трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из "Скай" (+20 секунд).
Для Ару, который в 2015 году выиграл испанскую "Вуэльту", эта победа стала первой в карьере на "Тур де Франс".
В генеральной классификации лидерство захватил Фрум. Его партнер по команде британец Герайнт Томас, который шел первым в генеральной классификации после четвертого этапа, занимает второе место (+12 секунд). Ару вышел на третью позицию (+14).
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.