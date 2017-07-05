Агент: Кришито заинтересован в продлении контракта с ФК "Зенит"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Итальянский футболист петербургского "Зенита" Доменико Кришито хочет продлить контракт с клубом. Об этом ТАСС рассказал агент защитника Андреа Д'Амико.

Действующий контракт 30-летнего игрока с сине-бело- голубыми истекает 30 июня 2018 года. Ранее сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы сообщил о том, что Кришито намерен вернуться в "Дженоа".

"С приходом в "Зенит" Роберто Манчини (новый главный тренер команды - прим. ТАСС) Кришито получил капитанскую повязку. Игрок крайне тронут проявленным к нему доверием и без сомнений хочет продлить контракт с клубом. Доменико нравится в России, и, повторюсь, он хочет продлить контракт с клубом. Как только петербургский клуб сделает предложение, мы сразу приступим к переговорам о продлении контракта", - рассказал Д'Амико.

Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года. В сезоне-2016/17 он провел 33 матча во всех турнирах и забил 5 голов.