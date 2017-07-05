Дмитрий Сычев стал футболистом команды "Локомотив-Казанка"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в сезоне-2017/18 будет выступать за команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Локомотив- Казанка". О подписании контракта с 33-летним форвардом было объявлено на презентации команды в Москве.

Сычев будет капитаном команды.

Ранее он играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003 - 2004), "Локомотив" (2004 - 2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013 - 2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив". Сычев на высшем клубном уровне провел в различных турнирах 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

"Мы понимаем, какая задача перед нами стоит. Мы не подведем "Локомотив" и РЖД. Для меня "Локомотив" является родным домом. Искренняя любовь болельщиков, работников клуба, это дорогого стоит, хочется отплатить им тем же", - сказал Сычев.

"Локомотив-Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив". Команда комплектуется в основном за счет выпускников академии "Локомотива" и игроков молодежного состава клуба. В сезоне-2017/18 "Локомотив-Казанка" будет выступать в зоне "Запад" чемпионата ПФЛ.

"Мы будем бороться за выход в ФНЛ", - отметил главный тренер "Локомотива-Казанки" Денис Клюев, с 2013 года возглавлявший молодежную команду "Локомотива".