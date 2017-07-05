Семин заявил, что "Локомотиву" нужны новые футболисты на многие позиции

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольному клубу "Локомотив" нужны новые игроки на многие позиции. Об этом ТАСС заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

"На мой взгляд, у нас должно еще пройти комплектование. У нас все-таки ограниченный состав. Я надеюсь, что новички еще будут. На многих позициях", - сказал Семин.

На вопрос, какие позиции нуждаются в усилении, специалист ответил: "Новички нужны на каждую позицию, кроме вратарской".

Первый летний тренировочный сбор "Локомотива" прошел в Австрии. "Однозначно первый сбор сложно оценить, работали с большим энтузиазмом, футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии. На нем было очень много молодых игроков, они себя проявили по-разному. Есть полезная информация насчет того, кто из них частично может помочь, кто - нет", - сказал Семин.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 15 июля.