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Семин заявил, что "Локомотиву" нужны новые футболисты на многие позиции

Спорт
5 июля, 20:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Главный тренер московского клуба надеется, что новички еще появятся

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольному клубу "Локомотив" нужны новые игроки на многие позиции. Об этом ТАСС заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

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Семин надеется, что Сычев со временем вернется в основной состав "Локомотива"

"На мой взгляд, у нас должно еще пройти комплектование. У нас все-таки ограниченный состав. Я надеюсь, что новички еще будут. На многих позициях", - сказал Семин.

На вопрос, какие позиции нуждаются в усилении, специалист ответил: "Новички нужны на каждую позицию, кроме вратарской".

Первый летний тренировочный сбор "Локомотива" прошел в Австрии. "Однозначно первый сбор сложно оценить, работали с большим энтузиазмом, футболисты вернулись из отпуска в хорошем состоянии. На нем было очень много молодых игроков, они себя проявили по-разному. Есть полезная информация насчет того, кто из них частично может помочь, кто - нет", - сказал Семин.

Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 15 июля.

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