Сычев сообщил, что пошел бы учиться на тренера, если бы не вернулся в "Локомотив"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий второй команды железнодорожников "Локомотива-Казанки" Дмитрий Сычев мог пойти учиться на тренера, если бы не поставил перед собой цель вернуться в основной "Локомотив". Об этом футболист рассказал журналистам.

В среду было объявлено о том, что 33-летний форвард стал капитаном команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Локомотив-Казанка", входящей в структуру ФК "Локомотив".

"Мне не было смысла возвращаться в большой футбол без цели выступать за основную команду. Если бы не было задачи попасть в главную команду, я бы сразу пошел в тренеры. Настрой боевой, я понимаю, что нужно много работать, достигать определенных целей, потому что с нуля творить историю непросто. Из большого футбола я не уходил, просто поддерживал форму с ребятами из пляжного футбола, им надо отдать должное и сказать большое спасибо, они подставили мне плечо в определенный трудный момент, это наша железнодорожная семья", - сказал Сычев.

По словам футболиста, он постарается донести до партнеров по команде историю "Локомотива". "Всех ребят по команде видел только маленькими, когда они под стол ходили, в детской школе. Рад, что они выросли в мужчин и мы вместе будем решать одну задачу. Надеюсь своим трудом и опытом помочь им достичь высот, чтобы они пополнили ряды главного "Локомотива", прославляли его и сборную России, я к этому готов, у меня много сил", - отметил футболист.

"Для меня это новый вызов, новый этап и эмоции, я понимаю всю ответственность. "Локомотив" - это мой дом, футбол - больше, чем игра. Ощущаю себя генетически железнодорожником, правда звание почетного мне так и не дали, но все равно ассоциирую себя с паровозом на протяжении всего времени. Вернуться домой для меня дорогого стоит", - подчеркнул Сычев.

Ранее Сычев играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003 - 2004), "Локомотив" (2004 - 2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013 - 2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив". Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.