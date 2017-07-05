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Ремонт стадиона "Локомотив" завершится к началу августа

Спорт
5 июля, 21:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

14 июля на стадионе в Черкизове пройдет матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" встретится со "Спартаком"

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Стадион "Локомотив"

Стадион "Локомотив"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Ремонтные работы на московском стадионе "Локомотив" завершатся к началу августа, вместимость арены была сокращена на 1500 мест, но ее можно увеличить. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус.

14 июля на стадионе в Черкизове пройдет матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" встретится со "Спартаком".

"Пока ремонт идет. Приходите 14 июля, увидите какую-то часть проделанных работ. К 14 июля мы все не закончим, сейчас нам немножко погода мешает. Думаю, что все будет завершено к началу августа", - сказал Геркус.

Вместимость стадиона "Локомотив", первый матч на котором состоялся ровно 15 лет назад - 5 июля 2002 года, была сокращена с 28800 до 27320 мест.

"Для комфорта зрителей мы убрали первые ряды - на верхнем и на нижнем ярусах. При необходимости, если будет не хватать вместимости, мы их восстановим. Плюс новые табло чуть-чуть места забрали", - отметил Геркус.

Ранее президент "Локомотива" в интервью ТАСС сообщил, что в сезоне-2017/18 в названии стадиона может появиться упоминание одного из брендов РЖД. На вопрос, наступила ли ясность с тем, как точно будет называться стадион, Геркус ответил: "Мы работаем над этим. Пока нечего комментировать".

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