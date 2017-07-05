Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в РФПЛ

Спорт
5 июля, 21:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В среду Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров в РФПЛ будет изменен с сезона-2018/19

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Смотрите также
Виталий Мутко

Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"

В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет изменен с сезона-2018/19.

"Эти вопросы уже давно обсуждаются, и мы будем готовы ко всем изменениям. Мы настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня. Совсем без легионеров мы обойтись не сможем, потому что нужна конкуренция, нашим ребятам нельзя вариться в собственном соку. Но нужен определенный баланс, я считаю, что с собственными воспитанниками и мастерами, которых мы будем приглашать, могут расти команды и российский футбол", - сказал Мещеряков.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Арабские страны продолжат бойкот Катара
3
Гидрометцентр не согласен с критикой Жириновского в адрес несуществующей структуры
4
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
5
Электрички задерживаются на участке Ярославского направления МЖД из-за грозы
6
Меркель констатировала изменение мирового порядка
7
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатов
Темы дня
Реклама