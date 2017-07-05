Мещеряков: "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в РФПЛ

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В среду вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет изменен с сезона-2018/19.

"Эти вопросы уже давно обсуждаются, и мы будем готовы ко всем изменениям. Мы настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня. Совсем без легионеров мы обойтись не сможем, потому что нужна конкуренция, нашим ребятам нельзя вариться в собственном соку. Но нужен определенный баланс, я считаю, что с собственными воспитанниками и мастерами, которых мы будем приглашать, могут расти команды и российский футбол", - сказал Мещеряков.

Лимит по схеме "6+5", действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит "10+15" в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.