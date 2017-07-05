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Волгоградские отели готовы принять 21 тысячу гостей ЧМ-2018

Спорт
5 июля, 22:12 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 5, июля. /ТАСС

Волгоградские гостиницы прошли в преддверии турнира классификацию, три из них получили категорию "5 звезд", десять - "4 звезды", 32 - "3 звезды" и 18 гостиниц - "2 звезды"

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ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Гостиницы Волгограда и близлежащих городов готовы разместить 21 тысячу гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на главу Волгоградского регионального союза туриндустрии Алексея Растегаева.

"В Волгограде и близлежащих городах и райцентрах уже подготовлено более 21 тысячи мест размещения в гостиницах различных категорий. Волгоградские гостиницы прошли в преддверии турнира классификацию, три из них получили категорию "5 звезд", десять - "4 звезды", 32 - "3 звезды" и 18 гостиниц - "2 звезды". Также подготовлены мини-отели и хостелы", - сказал Растегаев.

Он подчеркнул, что "таким образом все требования по размещению туристов, болельщиков, клиентских групп и обслуживающего персонала на матчи ЧМ-2018 выполнены на 100%, причем это было сделано еще практически в марте этого года". По его словам, учитывая, что стадион "Волгоград- Арена" рассчитан на 45 тысяч зрителей, большинство болельщиков на матчах ожидается из близлежащих регионов, а также тех, которые прилетят, например, из Москвы на один матч, наверняка, многие из них воспользуются паспортом болельщика.

"Что касается иностранных гостей, думаю, что от общего числа туристов, приехавших в волгоградский регион во время ЧМ-2018, их количество в процентном отношении дойдет до 20%, в абсолютных цифрах прогноз делать очень сложно", - отметил глава регионального союза туриндустрии.

"Ожидаем, что Волгоград вызовет интерес у иностранцев не только как один из городов - организаторов ЧМ-2018, но и как известный всему миру Сталинград, город-герой с его военно-историческими памятниками, прежде всего, Мамаевым курганом, у подножия которого, кстати, и расположен стадион "Волгоград-Арена". Если в 2016 году в регион приехало 900 тысяч туристов, в этом году ожидаем около 1 млн, то в 2018 году турпоток, на мой взгляд, может вырасти до 1,5 - 1,6 млн человек, из них примерно около 100 тысяч - это гости матчей ЧМ-2018", - сказал Растегаев.

Игры чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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