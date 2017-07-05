Каспаров возобновит карьеру и сыграет на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе

ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
Безопасность или нагрузка на бизнес: эксперты о переносе вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 22:25
Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в МосквеПроисшествия 5 июля, 22:24
Каспаров возобновит карьеру и сыграет на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-ЛуисеСпорт 5 июля, 22:16
Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним и отозвать адвокатовМеждународная панорама 5 июля, 21:40
Мещеряков: "Локомотив" будет готов к изменению лимита на легионеров в РФПЛСпорт 5 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Гарри Каспаров возобновит профессиональную карьеру для участия в этапе серии Гран-тура, который пройдет в американском Сент-Луисе. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу. Он получил wild card (специальное приглашение) от организаторов соревнований. В число его соперников войдут российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура. Также в турнире примут участие чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем, который также получили wild card.
"Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе - это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте", - заявил Каспаров.
13-й чемпион мира завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Накамурой, Каруаной и Уэсли Со.
Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад.
Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году состоит из пяти этапов. Первый этап прошел в июне в Париже, второй в июле был сыгран в бельгийском Левене. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре- декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне. Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.