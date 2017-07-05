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Каспаров возобновит карьеру и сыграет на этапе Гран-тура по шахматам в Сент-Луисе

Спорт
5 июля, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

13-й чемпион мира с 2005 года не играл на профессиональных турнирах

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Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Гарри Каспаров возобновит профессиональную карьеру для участия в этапе серии Гран-тура, который пройдет в американском Сент-Луисе. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу. Он получил wild card (специальное приглашение) от организаторов соревнований. В число его соперников войдут российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура. Также в турнире примут участие чех Давид Навара, кубинец Леньер Домингес и вьетнамец Ле Куанг Льем, который также получили wild card.

"Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе - это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте", - заявил Каспаров.

13-й чемпион мира завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Накамурой, Каруаной и Уэсли Со.

Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад.

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году состоит из пяти этапов. Первый этап прошел в июне в Париже, второй в июле был сыгран в бельгийском Левене. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре- декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне. Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.

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