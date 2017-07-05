Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лиги

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу канадцев. Эта была седьмая в истории встреча между соперниками. До этого россияне только один раз уступили канадцам - в июле 2013 года в матче Мировой лиги в Аргентине.

В первом матче в этой группе сборная Бразилии со счетом 3-1 обыграла канадскую команду. Хозяева турнира лидируют в группе, набрав три очка, канадцы с тремя очками занимают второе место. Россияне не набрали очков и расположились на третьем месте.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода из группы россиянам необходима победа со счетом 3-0. Южноамериканцам достаточно выиграть один сет, чтобы обеспечить себе выход в полуфинал.

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.