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Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лиги

Спорт
5 июля, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами

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© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Канады в своем первом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.

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Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу канадцев. Эта была седьмая в истории встреча между соперниками. До этого россияне только один раз уступили канадцам - в июле 2013 года в матче Мировой лиги в Аргентине.

В первом матче в этой группе сборная Бразилии со счетом 3-1 обыграла канадскую команду. Хозяева турнира лидируют в группе, набрав три очка, канадцы с тремя очками занимают второе место. Россияне не набрали очков и расположились на третьем месте.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода из группы россиянам необходима победа со счетом 3-0. Южноамериканцам достаточно выиграть один сет, чтобы обеспечить себе выход в полуфинал.

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.

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