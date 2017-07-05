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ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидное

Спорт
5 июля, 23:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам генсека Всероссийской федерации волейбола, Александра Яременко, связующие сборной России не дали проявить себя нападению

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Александр Яременко

Александр Яременко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поражение сборной России по волейболу в своем первом матче финального этапа Мировой лиги против команды Канады слишком крупное и обидное. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

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В среду сборная России потерпела поражение от канадцев со счетом 0-3.

"Это очень обидное поражение, - сказал Яременко. - Мы имели реальные шансы выиграть первые два сета и матч, но связующие не дали проявить себя нападению. Может быть, Дмитрий Ковалев [связующий] не совсем оправданно получил неограниченный кредит доверия".

"Для сборной России 0-3 слишком большой гандикап. Не смогли довести мяч и создать условия для нападения, из-за чего проиграли "сетку", чего делать не должны были. Команда справилась с большими задачами, но не справилась с элементарной математикой", - добавил Яременко.

Следующий матч сборная России проведет 6 июля с бразильцами. Для выхода в плей-офф россиянам необходима победа со счетом 3-0.

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