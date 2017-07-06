Марадона стал почетным гражданином Неаполя

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Диего Марадона официально стал почетным гражданином Неаполя. Об этом сообщает агентство Ansa.
Торжественная церемония прошла на площади Пьяцца-дель-Плебишито. Бывшему футболисту был вручен соответствующий сертификат, подписанный мэром города Луиджи де Маджистрисом. На церемонии присутствовало около 10 тысяч человек.
"Наконец-то я стал гражданином Неаполя, за что благодарю мэра и всех неаполитанцев", - сказал Марадона со сцены.
В составе итальянского "Наполи", который представляет город Неаполь, аргентинец становился двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах.