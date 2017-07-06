Волейболисты США обыграли команду Сербии в матче финального этапа Мировой лиги

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сборная США одержала победу над командой Сербии в матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.
Встреча завершилась со счетом 3-1. В одной группе с этими командами также выступает сборная Франции, которая 6 июля сыграет против сербов. Накануне в стартовом матче группе французы обыграли американцев со счетом 3-2.
В другой группе выступают сборные России, Бразилии и Канады. В стартовом матче группы бразильцы обыграли канадцев со счетом 3-1. Российские волейболисты уступили команде Канады со счетом 0-3.
В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.