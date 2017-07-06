СМИ: футбольный клуб "Барселона" заплатит Месси €50 млн за продление контракта

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" выплатит аргентинскому нападающему Лионелю Месси бонус в размере €50 миллионов за продление контракта до 2021 года. Об этом сообщает портал Sport.es.
Накануне стало известно, что футболист продлил контракт с испанским клубом до 2021 года. Официальная церемония подписания соглашения должна состояться в ближайшее время. Ранее испанская газета As сообщила, что сумма отступных за 30-летнего форварда по новому соглашению составит €300 миллионов.
Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.