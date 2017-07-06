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СМИ: футбольный клуб "Барселона" заплатит Месси €50 млн за продление контракта

Спорт
6 июля, 5:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Накануне стало известно, что футболист продлил контракт с испанским клубом до 2021 года

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Quique Garcia

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" выплатит аргентинскому нападающему Лионелю Месси бонус в размере €50 миллионов за продление контракта до 2021 года. Об этом сообщает портал Sport.es.

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Лионель Месси

"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 года

Накануне стало известно, что футболист продлил контракт с испанским клубом до 2021 года. Официальная церемония подписания соглашения должна состояться в ближайшее время. Ранее испанская газета As сообщила, что сумма отступных за 30-летнего форварда по новому соглашению составит €300 миллионов.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав клуба он дебютировал 16 октября 2004 года, а первый гол за сине-гранатовых забил 1 мая 2005 года. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

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