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ФК "Зенит" не ведет переговоры со Смоловым и не собирается отпускать Кокорина и Дзюбу

Спорт
6 июля, 8:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Спортивный директор клуба Константин Сарсания назвал разговоры о переходе футболистов слухами

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Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин (слева направо)

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Александр Кокорин (слева направо)

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" не рассматривает варианты приобретения нападающего "Краснодара" Федора Смолова и продажи нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Об этом ТАСС заявил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что "Зенит" рассматривает вариант обмена Кокорина на Смолова. Позднее издание "Спорт- Экспресс" сообщило, что в обмен на Смолова сине-бело- голубые также могут расстаться с Дзюбой.

"Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена", - прокомментировал ситуацию Сарсания.

На вопрос, возможен ли уход Кокорина и Дзюбы в летнее трансферное окно, собеседник ТАСС ответил: "Такой вариант мы не рассматриваем".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году и последние два сезона становился лучшим бомбардиром чемпионата России с 20 и 18 голами соответственно. Ранее СМИ сообщили, что сумма отступных за 27-летнего форварда составляет 30 млн евро, а помимо сине-бело-голубых им интересуется московский "Спартак" и дортмундская "Боруссия".

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