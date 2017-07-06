Сарсания: Юсупов перейдет из "Зенита" в "Ростов" на правах аренды

Сарсания: ФК "Зенит" хочет приобрести одного россиянина и не менее двух иностранцевСпорт 6 июля, 9:56
Семин: возвращение Сычева в основу "Локомотива" реально, чудеса в футболе бываютСпорт 6 июля, 9:47
Россия и Таиланд выпустили марку в честь 120-летия дипломатических отношенийОбщество 6 июля, 9:42
СК РФ сообщил о раскрытии убийства главы Сергиева Посада Евгения ДушкоПроисшествия 6 июля, 9:28
Выставка в Петербурге расскажет о работе медиков во время Сталинградской битвыОбщество 6 июля, 9:19
Президент Польши хочет, чтобы присутствие войск США в его стране стало постояннымМеждународная панорама 6 июля, 9:07
Испытания вертолетов Ка-52К планируется завершить до конца 2019 годаАрмия и ОПК 6 июля, 9:05
ФК "Зенит" готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Молло и ЦаллаговымСпорт 6 июля, 9:04
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 июля, 8:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов в ближайшее время перейдет на правах аренды на год в "Ростов". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
Юсупов готовится к началу сезона в составе ростовчан. "В ближайшее время он станет игроком "Ростова". Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год", - прокомментировал ситуацию Сарсания.
СМИ также связывали с ростовским клубом другого игрока "Зенита" Ивана Новосельцева. По словам Сарсании, вопрос с защитником пока не решен. "По нему решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим", - рассказал он.
Сарсания также сообщил, что в клубе, скорее всего, останется находящийся на просмотре нападающий Андрей Панюков. "Он, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в "Зените-2". Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать", - сказал он.
Собеседник ТАСС сообщил, что в ближайшие дни будут оформлены бумаги по переходу полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК. "Мы еще не оформили документы, есть только устная договоренность. Сегодня мы отпустили его со сбора в ПАОК, чтобы он мог привести в порядок детали своего договора", - рассказал спортдиректор сине-бело-голубых.
"Зенит" по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате страны. В межсезонье у команды сменился главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.