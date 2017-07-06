Сарсания: Юсупов перейдет из "Зенита" в "Ростов" на правах аренды

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов в ближайшее время перейдет на правах аренды на год в "Ростов". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Юсупов готовится к началу сезона в составе ростовчан. "В ближайшее время он станет игроком "Ростова". Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год", - прокомментировал ситуацию Сарсания.

СМИ также связывали с ростовским клубом другого игрока "Зенита" Ивана Новосельцева. По словам Сарсании, вопрос с защитником пока не решен. "По нему решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим", - рассказал он.

Сарсания также сообщил, что в клубе, скорее всего, останется находящийся на просмотре нападающий Андрей Панюков. "Он, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в "Зените-2". Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать", - сказал он.

Собеседник ТАСС сообщил, что в ближайшие дни будут оформлены бумаги по переходу полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК. "Мы еще не оформили документы, есть только устная договоренность. Сегодня мы отпустили его со сбора в ПАОК, чтобы он мог привести в порядок детали своего договора", - рассказал спортдиректор сине-бело-голубых.

"Зенит" по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате страны. В межсезонье у команды сменился главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.