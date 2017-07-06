Поветкин вошел в топ-10 рейтинга тяжеловесов журнала The Ring

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в супертяжелой весовой категории, вошел в первую десятку рейтинга тяжеловесов журнала The Ring. Обновленный рейтинг опубликован на сайте издания.
Поветкин занимает седьмое место в рейтинге.
В ночь на 2 июля 37-летний россиянин решением судей победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.
Первое место в обновленном рейтинге издания занимает чемпион WBA и Международной боксерской федерации (IBF) британец Энтони Джошуа, на второй строчке находится обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер, на третьей - украинец Владимир Кличко. Титулом чемпиона The Ring в тяжелом весе владеет приостановивший карьеру из-за проблем со здоровьем и допинг- скандала британец Тайсон Фьюри.
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе российского боксера остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC, IBF, а также журнала The Ring. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.
Журнал The Ring был основан в 1922 году.