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Поветкин вошел в топ-10 рейтинга тяжеловесов журнала The Ring

Спорт
6 июля, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Российский боксер, ранее исключенный из рейтинга The Ring, занимает седьмое место

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в супертяжелой весовой категории, вошел в первую десятку рейтинга тяжеловесов журнала The Ring. Обновленный рейтинг опубликован на сайте издания.

Поветкин занимает седьмое место в рейтинге.

В ночь на 2 июля 37-летний россиянин решением судей победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.

Первое место в обновленном рейтинге издания занимает чемпион WBA и Международной боксерской федерации (IBF) британец Энтони Джошуа, на второй строчке находится обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер, на третьей - украинец Владимир Кличко. Титулом чемпиона The Ring в тяжелом весе владеет приостановивший карьеру из-за проблем со здоровьем и допинг- скандала британец Тайсон Фьюри.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе российского боксера остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC, IBF, а также журнала The Ring. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.

Журнал The Ring был основан в 1922 году.

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