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ФК "Зенит" готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллаговым

Спорт
6 июля, 9:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Как рассказал ТАСС спортивный директор "Зенита", у клуба есть предложения по Эрнани и Маурисио

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Эрнани

Эрнани

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт- петербургский "Зенит" готов расстаться в летнее межсезонье с полузащитниками Эрнани, Маурисио и Йоаном Молло, а также защитником Ибрагимом Цаллаговым. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

"Мы готовы с ними (Эрнани, Маурисио и Молло - прим. ТАСС) расстаться, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет", - сказал он.

"Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника - а именно там его видит главный тренер [Роберто Манчини] - есть достаточное количество игроков - Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев", - также сообщил Сарсания.

Кандидатура Меделя отпала, Мурильо интересен

Сарсания прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию об интересе к защитникам итальянского "Интера" Гари Меделю и Джейсону Мурильо. "Он [Медель] был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл", - сказал он.

"Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник", - также рассказал спортдиректор сине-бело-голубых.

На вопрос, перейдут ли в "Зенит", как об этом ранее писалось в СМИ, защитник "Ромы" Костас Манолас и нападающий аргентинского "Ривер Плейт" Себастьян Дриусси, собеседник ТАСС сказал: "В ближайшее время узнаем".

"Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в "Зенит", - также отметил Сарсания. - Например, вчера прочли, что отказался Матия Настасич из "Шальке", а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно".

"Зенит" по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате страны. В межсезонье у команды сменился главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини.

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