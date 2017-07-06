Семин: возвращение Сычева в основу "Локомотива" реально, чудеса в футболе бывают

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев, Дильшад Ломовских/. Возвращение бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сычева в основной состав "Локомотива" вполне реально, это совсем не шутка. Об этом ТАСС заявил главный тренер столичного клуба Юрий Семин.

В среду было объявлено, что 33-летний нападающий стал капитаном команды "Локомотив-Казанка", которая в сезоне-2017/18 будет выступать в зоне "Запад" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). На презентации команды Семин сказал, что ждет Сычева в основном составе "Локомотива".

"Это не шутка, чудеса всякие бывают. Вдруг Сычев хорошо подготовится, хорошо заиграет в "Казанке". На мой взгляд, это вполне реально", - сказал Семин. "Я еще не видел, в какой он сейчас форме, но скоро он начнет играть, и мы будем ходить на эти матчи", - добавил тренер.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, в свою очередь, отметил, что Сычев будет "неким дядькой" для молодых футболистов "Локомотива-Казанки". "Без сомнения, для максимального эффективного становления молодых игроков в команде нужен некий дядька - человек, на которого они могут равняться, для которых он является легендой. Я думаю, приглашение Сычева принесет пользу всем нам", - сказал Мещеряков.

"Это было обоюдное решение. Для Дмитрия это возможность продлить спортивную карьеру, некий вызов. Вопрос заигрывания Сычева за основную команду надо задавать тренеру, но мы такой задачи точно не ставили. Спортивный директор и тренер видят игрока и сами все решают", - добавил он.

Сычев играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003 - 2004), "Локомотив" (2004 - 2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013 - 2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив". Сычев на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.

Молодые игроки должны пройти "мужские битвы" в ПФЛ

Семин отметил, что за "Локомотив-Казанку" будут выступать в основном молодые игроки из клубной академии. "Мы делаем акцент на том, чтобы за "Казанку" выступали игроки из нашей школы. Мы хотим, чтобы они прошли мужские битвы, чтобы впоследствии не потерялись. То, о чем я говорю - идеальный вариант, многое будет зависеть от людей, которые вовлечены в этот проект, от тренера команды [Дениса Клюева]", - сказал он.

По мнению Мещерякова, "Локомотив-Казанку" надо рассматривать как очередной шаг в создании единой системы подготовки игроков для основной команды. "У нас неплохая академия, хорошая молодежная команда. До этого был разрыв между "молодежкой" и первой командой, и иногда мы теряли молодых игроков в момент их роста. Поэтому, чтобы сконцентрироваться на собственных игроках, мы создали этот проект", - сказал председатель совета директоров "Локомотива".

"Локомотив-Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив". Команда комплектуется в основном за счет выпускников академии "Локомотива" и игроков молодежного состава клуба.

Первенство ПФЛ сезона-2017/18 в зоне "Запад" стартует 19 июля.